Juvnetus – La squadra prosegue gli allenamenti alla Continassa

TORINO – Nonostante la pausa per le Nazionali, si continua a lavorare duro al centro sportivo bianconero: infatti, in questi giorni, la squadra sta proseguendo gli allenamenti alla Continassa agli ordini di mister Andrea Pirlo. Con impegno e concentrazione, anche questa mattina i giocatori della Juventus sono scesi in campo per prepararsi alle prossime sfide in campionato.

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società bianconera ha voluto mostrare le immagini dell’allenamento della squadra: nella foto è ritratto uno dei nuovi acquisti, l’americano Weston McKennie. Ecco le immagini social della preparazione della Vecchia Signora.