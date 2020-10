Juventus – Vialli: “Credo che quest’anno sia difficile per la Juve”

TORINO – Anche Gianluca Vialli è tornato a parlare della Juventus: l’ex attaccante e capitano bianconero, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha trattato diverse tematiche. Tra i tanti argomenti toccati, c’è stata anche la nuova stagione della Juve, che si troverà ad affronterà un grande cambiamento. Ecco le parole dell’ex calciatore sulla Vecchia Signora:

"Credo che quest'anno sia difficile per la Juve. Ma questo al di là del cambiamento di allenatore. È quasi fisiologico, dopo nove anni, che gli altri abbiano trovato le contromisure e che tu possa sentirti un po' appagato. Anche se il senso di appagamento alla Juve, io ne so qualcosa, non esiste, non è previsto. Alla Juve devi allenarti come se non avessi mai vinto una partita e devi giocare come se non ne avessi mai persa una. Però le altre adesso credo siano pronte a competere. Non so chi lo vincerà, ma credo che quest'anno le altre, oltre ad essersi rafforzate, forse sentiranno meno di prima che il campionato è scontato lo vinca la Juve. Sarà più aperto".