Juventus-Verona – Paulo Dybala sempre più titolare

TORINO – Dopo la prima giornata dei gironi di Champions League torna in campo la Serie A: la Juventus domenica sera scenderà in campo all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona di Ivan Juric, per tornare a conquistare di nuovo i 3 punti in campionato. Questa partita sarà molto importante per Paulo Dybala, che è sempre più vicino ad un posto da titolare: l’attaccante argentino non gioca dal primo minuto da circa due mesi e, dopo le esclusioni con Crotone e Dinamo Kiev, ha l’occasione di riprendersi il posto fisso lì davanti. Infatti, secondo quanto riportato da La Stampa, la Joya è stato provato in settimana da Andrea Pirlo al fianco di Alvaro Morata, reduce da tre gol in due partite. La Juve, quindi, si affida a questi due attaccanti per tornare ad una vittoria in Serie A che manca dalla prima giornata.