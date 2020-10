Juventus-Verona – Gli scaligeri non fanno punti a Torino da 32 anni

TORINO – Mancano poche ore alla quinta giornata del campionato di Serie A 2020-2021: la Juventus affronterà in casa l’Hellas Verona, per una sfida che riporta alla mente grandi scontri nelle domeniche degli anni ’80. Ed è proprio da quel decennio che gli scaligeri non fanno punti a Torino: come riportato dal Corriere di Verona, l’ultima volta è stato 32 anni fa, il 14 febbraio 1988. Quel giorno, il match all’ombra della Mole si concluse con un pareggio a reti inviolate e i gialloblu hanno fatto per l’ultima volta il viaggio verso le rive dell’Adige con un punto conquistato.