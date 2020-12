Juventus Under-23 – Ufficiale il rinnovo di Luca Coccolo

TORINO – Nuove notizie per la Juventus Under-23, che potrà contare ancora a lungo su uno dei suoi pilastri. Stiamo parlando di Luca Coccolo, che ha ufficialmente rinnovato con la squadra fino al giugno del 2023. A dare l’annuncio del prolungamento del contratto del giocatore è stata la stessa società bianconera sui social. Con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, infatti, la Vecchia Signora ha dato l’annuncio dell’ufficialità dell’accordo con il calciatore. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<