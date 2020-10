Juventus – The Guardian: “Paratici aveva assolutamente ragione”

TORINO – È stato un mercato diverso quello di quest’estate: a causa della pandemia di coronavirus che si è abbattuta sul mondo, anche le trattative tra le società calcistiche sono cambiate. Uno dei primi ad annunciarlo, quando mancavano alcuni mesi all’inizio della sessione estiva, è stato Fabio Paratici il Chief Football Officer della Juventus: per questo motivo, The Guardian ha esaltato il dirigente bianconero. In un articolo in cui ha analizzato il calciomercato 2020, il tabloid britannico ha affermato: “Era la fine di aprile e il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, parlava per la prima volta dell’imminente finestra di mercato: “Dovremo essere creativi, fantasiosi”. Aveva assolutamente ragione. Più idee, meno soldi“.

Questo, dunque, il leit motiv dell’ultima finestra di mercato: più idee e meno soldi. The Guardian, nell’articolo, ha esaltato questo modus operandi, sottolineando anche l’abilità della Juve nel piazzare alcuni grandi colpi a costi contenuti. “La Juventus, ad esempio, ha acquistato Federico Chiesa dalla Fiorentina in prestito per 2 milioni di euro da pagare ora, 8 milioni di euro pagabili per il secondo anno di prestito nel giugno 2021, e 40 milioni di euro come obbligo di riscatto nel 2022, più altri 10 milioni di bonus da pagare in quattro anni. […] Altre menzioni speciali vanno alla Juve e al Manchester United. I bianconeri hanno acquistato dall’Atalanta il gioiellino svedese Dejan Kulusevski. È nato nel 2000, ha un futuro incredibile davanti a sé e costa 45 milioni di euro, con dei bonus aggiuntivi inclusi. È così bravo che Cristiano Ronaldo si è già innamorato di lui“.