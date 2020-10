Juventus – Si continua a lavorare per Houssem Aouar del Lione

TORINO – Il mercato della Juventus non si ferma mai: nonostante la finestra estiva si sia conclusa quasi due settimane fa, la società bianconera è sempre attiva, per preparare la strada a nuovi colpi. Secondo quanto riportato da TuttoSport, infatti, si continuerebbe a lavorare per Houssem Aouar del Lione: il centrocampista francese, classe 1998, è finito sul taccuino di Fabio Paratici già da quest’estate, ma la trattativa non è decollata. Tuttavia, il dirigente juventino è intenzionato a portarlo a Torino e, per farlo, sarebbe disposto ad offrire il cartellino di Mattia De Sciglio. L’esterno italiano, negli ultimi giorni di mercato, si era accasato in prestito proprio al Lione e, nel caso in cui prendesse vita l’affare per Aouar, potrebbe rimanere a titolo definitivo.