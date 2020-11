Juventus – Segnano sempre gli stessi giocatori

TORINO – Deve ancora ingranare a pieno in questa stagione la Juventus: sabato sera, infatti, è arrivato un altro risultato deludente con il pareggio sul campo del Benevento e la squadra ha ancora bisogno di crescere. Un dato esemplare che certifica questo inizio di stagione a rilento degli uomini di Andrea Pirlo è il fatto che segnano sempre gli stessi giocatori.

Infatti, sono solamente cinque i marcatori stagionali della Juve, in tutte e tre le competizioni: oltre a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, autori di 15 dei 20 gol bianconeri in questo 2020-2021, sono andati a rete solo Paulo Dybala (una volta in Champions), Adrien Rabiot (una volta in A) e Dejan Kulusevski (due volte in campionato). Una statistica preoccupante, soprattutto se si pensa che l’unica squadra ad aver mandato meno giocatori in rete è il Crotone, che ha siglato solamente 6 gol. La Vecchia Signora ha bisogno di un’inversione di tendenza.