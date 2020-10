Juventus – Prova importante contro il Crotone per Alvaro Morata

TORINO – Oggi ritorna la Serie A e anche la Juventus sarà impegnata sul campo: i bianconeri, infatti, affronteranno in trasferta il Crotone, una delle squadre neopromosse dalla Serie B. Un match niente affatto semplice per la Vecchia Signora, che dovrà anche fare a meno di Cristiano Ronaldo a causa del coronavirus. Per questo, la gara valevole per la quarta giornata di campionato avrà un grande valore per la Juve.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, poi, la partita contro il Crotone sarà una prova importante per Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, acquistato in estate dai bianconeri, con tutta probabilità partirà titolare questa sera, con la piena fiducia di Andrea Pirlo: dovrà riscattare le prime prestazioni deludenti di questo inizio campionato, per potersi dimostrare un vero leader di questa squadra.