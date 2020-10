Juventus-Napoli – Tavecchio: “I partenopei non hanno sbagliato”

TORINO – Anche Carlo Tavecchio ha parlato della vicenda legata al mancato match tra Juventus e Napoli. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex presidente della FIGC ha detto la sua riguardo a quanto è avvenuto il 4 ottobre 2020, affermando: “È una questione legate alle competenze. Se il protocollo è stato fatto e in esso è stato scritto che si può eccettuare in caso di un provvedimento delle autorità civili, io penso che i partenopei non hanno sbagliato. La ASL è intervenuta per sostenere la necessità di evitare la pandemia e, pertanto, non si doveva giocare“. Secondo Tavecchio, dunque, il Napoli non avrebbe commesso nessuna irregolarità non presentandosi all’Allianz Stadium.