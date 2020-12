Juventus-Napoli: quando si rigioca?

Attraverso una nota ufficiale, la Lega di Serie A ha comunicato la decisione: “Preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport emessa in data 22 dicembre 2020, si comunica che la gara di SERIE A TIM JUVENTUS-NAPOLI, valevole per la 3° giornata di andata e programmata per domenica 4 ottobre 2020, è rinviata a data da destinarsi“. Tuttavia, in queste righe non si evince in quale possibile giorno potrebbe essere recuperata la sfida tra bianconeri e partenopei. Quando si rigioca Juventus-Napoli?