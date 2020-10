Juventus-Napoli – Palamara: “I partenopei possono fare ricorso”

TORINO – Si torna a parlare di Juventus-Napoli ancora una volta: a farlo, adesso, è Luca Palamara, uno dei magistrati attivi nelle indagini di Calciopoli, che portarono alla retrocessione della Juve in Serie B. Il pm, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha affermato:

“Su Juve-Napoli si aspettano i ricorsi sul provvedimento. Il provvedimento del giudice Mastrandrea è stato letto, ma non si è riconosciuta la causa di forza maggiore. Bisognerà trovare un punto di equilibrio con tutto quello che si sta vivendo: il protocollo della FIGC si inserisce in questa vicenda e, con esso, i club avevano deciso di andare avanti anche con casi di positività in squadra. In tutto questo, però, non si è tenuto conto del giudizio delle autorità locali, come le Asl, che non possono far andare in crisi il sistema. La sentenza parte dal presupposto che il protocollo prevalga sui provvedimenti delle autorità sanitarie: quindi, se la Lega Calcio avesse detto al Napoli di non partire non ci sarebbe stato alcun problema. Per questo motivo, per risolvere il problema della prevalenza degli ordinamenti, i partenopei possono fare ricorso: hanno delle ragioni fondate“.