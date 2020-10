Juventus-Napoli – Il Mattino: “Le TV sperano nel ricorso”

TORINO – Si continua ancora a parlare di Juventus-Napoli: il match non disputato il 4 ottobre è stato assegnato per 3-0 a tavolino ai bianconeri, mentre ai partenopei è stato dato un punto di penalizzazione. Tuttavia, la società guidata da Aurelio De Laurentis sta preparando il ricorso da presentare al giudice sportivo: nel caso in cui questo venisse accolto, la partita verrebbe rigiocata.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da Il Mattino, le TV starebbero sperando nel ricorso degli azzurri: infatti, questa gara sarebbe stata trasmessa in diretta in tutto il mondo, raccogliendo un altissimo numero di telespettatori. Per questo, le grandi compagnie televisive starebbero facendo il tifo per le richieste del Napoli, in modo da poter trasmettere la partita.