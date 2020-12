Juventus-Napoli – Il comunicato ufficiale della Serie A

TORINO – Oltre al danno, anche la beffa: la giornata di ieri è sicuramente da dimenticare per la Juventus e per tutti i suoi tifosi. Infatti, la sfida dell’Allianz Stadium contro la Fiorentina si è conclusa con una sonora sconfitta per 3-0, dopo che nel pomeriggio era arrivata un’altra spiacevole notizia: il Collegio di garanzia del CONI ha accolto il ricorso del Napoli. Dunque, sono stati revocati i tre punti concessi ai bianconeri a tavolino e si dovrà rigiocare il mancato match del 4 ottobre scorso. Oggi è anche arrivato il comunicato ufficiale della Serie A, in merito alla data in cui dovrà essere ripetuta la partita tra la Juve e i partenopei. Ecco la nota della Lega:

"Serie A TIM. Rinvio gara Juve-Napoli. Preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Prot n 01260/2020 emessa in data 22 dicembre 2020, si comunica che la gara di Serie A TIM Juve-Napoli, valevole per la terza giornata di andata e programmata per domenica 4 ottobre 2020, è rinviata a data da destinarsi".