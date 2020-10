Juventus-Napoli – I partenopei hanno depositato il ricorso in appello

TORINO – Sembra non avere mai fine il caso Juventus-Napoli: secondo quanto riportato da La Repubblica, nella giornata di ieri i partenopei hanno depositato il ricorso in appello. I fatti si riferiscono al match del 4 ottobre all’Allianz Stadium, che non si giocò a causa della mancata presenza degli azzurri: in seguito a questi fatti, il giudice sportivo aveva assegnato ai bianconeri la vittoria per 3-0 a tavolino, oltre ad un punto di penalizzazione per i campani. Adesso, la società di Aurelio De Laurentis ha deciso di presentare alla Corte d’Appello il proprio ricorso per queste decisioni, nella speranza di poter rigiocare la gara. L’udienza potrebbe già svolgersi la prossima settimana a Roma.