Juventus-Napoli – Domani l’udienza in appello per il mancato match

TORINO – Continua la lotta legale tra Juventus e Napoli per la sfida non giocata dello scorso 4 ottobre: infatti, come riportato da TuttoSport, domani ci sarà l’udienza in appello per il mancato match tra le due squadre. Il giudice sportivo aveva deciso in merito a quanto accaduto di assegnare la vittoria per 3-0 a tavolino ai bianconeri, oltre a dare un punto di penalizzazione ai partenopei. Gli azzurri, però, hanno presentato il ricorso in appello e domani alle 15:30 ci sarà la seduta in aula per discutere sulla situazione: per vincere, il club di Aurelio De Laurentiis dovrà dimostrare l’impedimento effettivo da parte della ASL della città campana.