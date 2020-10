Juventus – Merih Demiral l’erede di Giorgio Chiellini

TORINO – la Juventus ha trovato l’erede di Giorgio Chiellini: si tratta di Merih Demiral, difensore turco classe 1998 acquistato dai bianconeri nel 2019 dal Sassuolo. Il centrale nativo di Karamursel, infatti, sarà il sostituto in queste partite del capitano juventino, infortunatosi nel match di martedì contro la Dinamo Kiev. La società punta molto su di lui e lo ritiene l’erede naturale del numero 3: per questo motivo, secondo quanto riportato da calciomercato.com, in estate sono state rifiutate molte offerte dall’Inghilterra per il suo cartellino. Il futuro di Demiral, dunque, sembra destinato a proseguire a Torino ancora a lungo: la difesa bianconera ha bisogno del suo nuovo comandante.