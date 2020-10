Juventus – Marani: “La Juve di Pirlo non è ancora definita”

TORINO – La nuova stagione della Juventus non è iniziata nel migliore dei modi: solo otto punti in quattro partite per i bianconeri, di cui tre ottenuti a tavolino. L’ultima partita, poi, ha lasciato l’amaro in bocca dalle parti della Continassa, visto che il pareggio è arrivato contro una neopromossa. In questo inizio di campionato, dunque, si sono visti molti limiti della Vecchia Signora, analizzati anche dal noto giornalista Matteo Marani a Sky Sport. Ecco le sue parole:

“Andrea Pirlo è sulla panchina della Juventus a causa della Champions League, perché se i bianconeri non fossero stati eliminati dal Lione non sarebbe stato esonerato Sarri. La Vecchia Signora si sta costruendo e questa squadra ha bisogno di tempo, anche se a Torino è molto difficile averlo. La Juve di Pirlo non è ancora definita: la cosa da capire è soprattutto chi potrebbe giocare sugli esterni e come potrebbe farlo. Comunque, serviranno grandi risposte in Champions, soprattutto per dare una bella spinta alla costruzione della squadra“.