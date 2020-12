Juventus – Le ultime dal Training Center

TORINO – Continua la preparazione della Juventus in vista della super sfida contro l’Atalanta, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. La gara sarà una delle ultime prima della sosta natalizia: per questo, la squadra oggi è scesa sul campo della Continassa per allenarsi agli ordini di Andrea Pirlo. Ecco le ultime dallo Juventus Training Center.

La seduta mattutina si è concentrata soprattutto su esercizi di tattica e di possesso palla, con cui si è cercato di rinforzare l'intesa di gioco della squadra. L'obiettivo è quello di continuare la striscia positiva di vittorie e proseguire nella rincorsa al Milan capolista.