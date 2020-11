Juventus – Le ultime dal Training Center bianconero

TORINO – Ricominciano gli allenamenti alla Continassa della Juventus dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro lo Spezia. Gli uomini di Andrea Pirlo si sono ritrovati questa mattina nel centro sportivo e la società, sul proprio sito web, ha riportato le ultime notizie dal Training Center bianconero. Inizia la full immersion prima della sosta di per le Nazionali di fine novembre e oggi la squadra si è preparata alla trasferta di Budapest di mercoledì: la Vecchia Signora, infatti, affronterà il Ferencvaros nella terza giornata dei gironi di Champions League.

La seduta mattutina ha visto la rosa divisa in due, con i protagonisti del match di ieri impegnati nello scarico e il resto del gruppo che ha lavorato sul campo: possesso palla, con gioco a tema e partitella a fine allenamento. Domani, alla vigilia della trasferta europea, i bianconeri svolgeranno la rifinitura in campo e alle 18:30 partiranno per l’Ungheria.