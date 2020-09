Juventus, le immagini social dell’allenamento della squadra

TORINO – Continua la preparazione della Juventus per la prossima stagione! I bianconeri sono determinati a ripetersi per l’ennesima volta in campionato e a tentare, finalmente, di conquistare la tanto attesa Coppa dei Campioni: per questo, agli ordini del nuovo allenatore Andrea Pirlo, i giocatori si stanno preparando al meglio per le prime partite che dovranno affrontare.

La società, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, ha mostrato le immagini dell’allenamento di ieri della squadra. I calciatori bianconeri hanno svolto il lavoro sul campo del centro sportivo di Vinovo, seguendo le indicazioni dell’ex centrocampista campione del Mondo nel 2006. L’hashtag messa dal club nel post, tuttavia, riassume alla perfezione quanto detto: “Forza Juve“.