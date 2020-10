Juventus – Le immagini social dell’allenamento dei bianconeri

TORINO – Prosegue la preparazione della Juventus ai prossimi impegni di campionato. I bianconeri che non sono partiti per giocare con le loro Nazionali e sono rimasti a Torino, si stanno allenando agli ordini di Andrea Pirlo: alla Continassa, infatti, ieri sono ripresi le sedute lavoro sul campo dopo i gironi di stop concessi dal mister. La prossima sfida della Vecchia Signora sarà in trasferta contro il Crotone: l’obiettivo sono i tre punti per continuare nella corsa al decimo titolo consecutivo.

Per questo, il club ha voluto caricare l’ambiente mostrando le immagini social dell’allenamento dei giocatori bianconeri: attraverso un post sul proprio profilo Instagram ufficiale, la società ha pubblicato una foto di Arthur Melo durante la preparazione per la prossima gara di Serie A. Il brasiliano, infatti, potrà partire titolare ed essere un asso nella manica per Pirlo, che gli affiderà le chiavi del centrocampo.