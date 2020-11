Juventus – Le immagini social dell’allenamento dei bianconeri

TORINO -Manca poco alla partenza per l’Ungheria: la Juventus, tra poche ore, prenderà il volo per Budapest, dove domani affronterà il Ferencvaros per la terza giornata del girone G di Champions League. Oggi, alla Continassa, gli uomini di Andrea Pirlo hanno svolto un altra seduta di preparazione in vista del match di domani. Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, il club ha mostrato le immagini social dell’allenamento dei bianconeri: tra i calciatori immortalati, anche Cristiano Ronaldo, che vuole riprendersi il comando della Juve anche in Europa.