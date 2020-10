Juventus – Le immagini social dell’allenamento dei bianconeri

TORINO – Prosegue la preparazione della Juventus per i prossimi impegni in campo. I bianconeri domenica alle 15 affronteranno lo Spezia in trasferta e dovranno riscattare le ultime partite deludenti, specialmente la sconfitta in Champions contro il Barcellona. Per questo, Andrea Pirlo sta facendo correre i suoi uomini nel centro sportivo della società, in preparazione dei prossimi impegni: anche oggi, infatti, i giocatori si sono allenati alla Continassa agli ordini del loro mister. A tal proposito, il club ha voluto mostrare sui social le immagini dell’allenamento dei bianconeri; negli scatti pubblicati sul proprio profilo Twitter, si nota anche Giorgio Chiellini, tornato a correre dopo l’infortunio rimediato contro la Dinamo Kiev in Champions League.