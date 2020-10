Juventus – Le immagini social del match con il Crotone

TORINO – Termina in pareggio la quarta giornata del campionato di Serie A per la Juventus: i bianconeri hanno impattato per 1-1 sul campo del Crotone e tornano a Torino con l’amaro in bocca per una prestazione al di sotto delle aspettative. Le uniche note positive sono state il ritorno al gol di Alvaro Morata e la partita giocata dai giovani Frabotta e Portanova.

La società, comunque, ha voluto mostrare le immagini del match con il Crotone sui social: attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, il club bianconero ha fatto vedere le foto della partita. Una gara che ha mostrato i limiti della squadra e che sarà comunque importante per ripartire con più consapevolezza e più fame.