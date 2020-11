Juventus – Le immagini della sfida dell’Olimpico con la Lazio

TORINO – Un punto amaro per la Juventus, che nella gara di ieri si è fatta recuperare dalla Lazio all’ultimo secondo: sembravano tre punti ormai messi in tasca, ma la rete di Felipe Caicedo al 94° ha rovinato la festa ai bianconeri. Nonostante tutto, è stata una gara divertente e piena di emozioni e, per questo, il club ha voluto mostrare sui social le immagini della sfida dell’Olimpico. Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società bianconera ha mostrato gli scatti del big match disputato ieri a Roma.