Juventus – L’augurio della società a Marcello Lippi sui social

TORINO – Abbandona definitivamente il campo Marcello Lippi: l’ex allenatore della Juventus e della Nazionale Italiana, infatti, ha annunciato che non siederà mai più in panchina. Una carriera ricca di soddisfazioni e di grandi successi quella del tecnico di Viareggio, che ha legato la sua fama proprio ai bianconeri e agli Azzurri: nel suo palmares vanta ben 5 Scudetti, una Champions League, una Coppa Italia, 4 Supercoppa Italiane, una Supercoppa Europea e un Intercontinentale, conquistati tutti con la Juve. Il trofeo per cui è salito nell’Olimpo del calcio, però, è il mitico Mondiale vinto con l’Italia nel 2006, battendo la Francia ai rigori.

Nel giorno del suo addio, la società bianconera ha voluto fare un augurio sui social a Marcello Lippi: con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la Vecchia Signora ha fatto gli auguri per il futuro all’ex mister, rimasto nei cuori di tanti juventini.