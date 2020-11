Juventus – La squadra in partenza per Benevento

TORINO – Domani sera torna in campo la Juventus, che affronterà allo stadio Vigorito il Benevento. Gli uomini di Andrea Pirlo, oggi, hanno effettuato la rifinitura alla Continassa e adesso si stanno già dirigendo in Campania. Per questo, la società ha voluto mostrare sui social la partenza della squadra per Benevento: con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, infatti, il club ha fatto vedere le immagini dell’arrivo all’aeroporto dei bianconeri. Alle 18 di domani scenderanno in campo e proveranno a conquistare i tre punti contro i neopromossi, guidati da Pippo Inzaghi.