Juventus – La società pubblica sui social l’agenda di questi giorni

TORINO – Si avvicina sempre di più la prima super sfida europea della Juventus: alle 20:45 di domani sera, infatti, la Vecchia Signora affronterà in casa il Barcellona, nella seconda giornata dei gironi di Champions League. Una partita molto importante, che ha riempito di impegni Andrea Pirlo e i suoi giocatori in questa settimana. Per questo motivo, la società ha pubblicato sui social l’agenda di questi giorni: con un post sul proprio profilo Twitter, ha voluto ricordare gli impegni della squadra tra oggi e domani, che verranno trasmessi sulla tv ufficiale del club. Dopo la conferenza stampa delle 14, verranno trasmesse le immagini di vecchi scontri tra Juve e Barça e domani, dopo un lungo pre-partita, verrà trasmesso il match in diretta. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, stanno circolando alcune grosse novità di mercato in casa bianconera. Paratici prepara i botti del futuro: la lista della spesa è piena di nomi e occhio alle sorprese! >>>VAI ALLA NOTIZIA