Juventus – La società esalta sui social il gran gol di Del Piero al Bernabeu

TORINO – Sono ormai passati 12 anni da quella magica notte di Champions League in Spagna: la Juventus, quella sera, sconfisse per 2-0 il Real Madrid e il protagonista assoluto fu Alessandro Del Piero. L’ex capitano bianconero, infatti, mise a segno un’incredibile doppietta e guidò la sua squadra alla conquista di una strepitosa vittoria. In occasione dell’anniversario di questa partita, la società a scelto di esaltare sui social il gran gol di Del Piero al Santiago Bernabeu: con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, il club ha mostrato le immagini di una delle due reti di Alex in quella sfida. Un gol magnifico, realizzato dopo aver portato a spasso mezza difesa dei Blancos, compreso una vecchia conoscenza della Juve, l’ex capitano della Nazionale Italiana Fabio Cannavaro.