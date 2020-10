Juventus – La società celebra sui social l’esordio di Chiellini in bianconero

TORINO – Ne è passato di tempo da quel 15 ottobre 2005: quel giorno, la Juventus di Fabio Capello affrontò al Delle Alpi il Messina, vincendo per 1-0 grazie ad un gol di Alex Del Piero. Nel giorno dell’ennesima rete dell’ex capitano, un futuro leader faceva il suo esordio con la maglia bianconera: si tratta di Giorgio Chiellini, che giocò la sua prima partita per la Vecchia Signora esattamente 15 anni fa.

Per questo, la società ha voluto celebrare sui social l’esordio dell’attuale capitano in bianconero: attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la Juve ha mostrato le immagini dell’ingresso in campo del numero 3, mentre dà il cambio a Pavel Nedved. In quel giorno di tanti anni fa, dunque, è scoppiato l’amore tra Chiellini e la Juventus, che ha portato, dopo il baratro post-Calciopoli, ad una nuova era di successi bianconeri.