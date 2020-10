Juventus – La società celebra sui social la prodezza di Dybala

TORINO – Prosegue la rubrica del gol giorno sul profilo Twitter ufficiale della Juventus: oggi, la società ha voluto celebrare sui social una prodezza di Paulo Dybala. Si tratta della rete siglata dall'attaccante argentino esattamente un anno fa, in occasione del match casalingo contro la Lokomotiv Mosca. Quella gara, valevole per la terza giornata dei gironi di Champions League, si concluse 2-1 per i bianconeri, che ribaltarono il risultato in due minuti: il trascinatore della Vecchia Signora fu proprio la Joya, che con la sua doppietta regalò la vittoria e i tre punti ai bianconeri.