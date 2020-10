Juventus – La società celebra sui social il gol di Ronaldo alla Roma

TORINO – Negli anni ’90 Michale Jordan, il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, venne soprannominato “His Airness“, “Sua Ariosità“: l’epiteto era legato, ovviamente, alla sua grande abilità nel saltare e schiacciare a canestro, superando avversari anche più grandi e forti fisicamente di lui.

Oggi quel soprannome potrebbe essere affibbiato ad un’altra grande icona dello sport mondiale, ma in questo caso si tratta di un calciatore: Cristiano Ronaldo. Il numero 7 della Juventus in tutta la sua carriere ha dato prova della sua grande abilità aerea, che gli ha consentito di segnare alcune magnifiche reti: basti pensare a quella contro il Chelsea nella Finale di Champions del 2008, oppure a quella segnata contro la Sampdoria a Marassi la scorsa stagione. Il portoghese, però, non ha finito di stupire e poche settimane fa si è superato ancora una volta: contro la Roma ha infatti insaccato di testa un altro pallone rasente al cielo, che ha colpito dopo aver spiccato il volo in mezzo all’area avversaria. Per questo, la società bianconera ha voluto celebrare sui social il gol di CR7 ai giallorossi. In un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, il club bianconero ha riproposto le immagini di quell’azione, commentando: “Cristiano vs Gravità…. Stesso vincitore“. Beh, che altro dire: lunga vita a “Sua Ariosità” Cristiano Ronaldo.