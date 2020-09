Juventus: la società bianconera a favore dell’ambiente

TORINO – Anche la Juventus si muove a favore dell’ambiente! La società bianconera, infatti, ha firmato gli accordi “Sports for Climate Action” e “Climate Neutral Now“, con cui si impegna a lavorare per la salvaguardia del nostro pianeta.

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la Vecchia Signora ha reso nota la propria collaborazione con la UN Climate Change: in questo modo, anche il club juventino sarà impegnato nella difesa dell’ecologia per contrastare il cambiamento climatico ed aiutare la Terra.