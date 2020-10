Juventus- La probabile formazione contro la Dinamo Kiev

TORINO – Sta per cominciare la Champions League per la Juventus: i bianconeri domani sera scenderanno in campo per la prima giornata del loro girone e, in queste ore, sono in volo per raggiungere l’Ucraina. Dopo gli allenamenti di questi giorni, Andrea Pirlo sta già pensando alla probabile formazione da schierare contro la Dinamo Kiev. Il tecnico juventino deve ancora fare i conti con assenze di lusso a causa del coronavirus: su tutte, spicca sempre quella di Cristiano Ronaldo, a cui si aggiunge anche Weston McKennie. Per questo, sul blog britannico Football Critic affermano che Mister Pirlo opterà per un 3-4-3 molto offensivo, per cercare di mettere subito sotto gli avversari. Ecco le probabile scelte dell’allenatore della Juve per sfidare la Dinamo Kiev:

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Chiellini, Bonucci, Danilo; Frabotta, Arthur, Bentancur, Chiesa; Kulusevski, Morata, Dybala.