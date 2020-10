Juventus – La probabile formazione anti-Crotone di Pirlo

TORINO – Finalmente sta per tornare la Serie A: oggi si disputeranno le prime partite della quarta giornata di campionato e scenderà in campo anche la Juventus. I bianconeri andranno in trasferta contro il Crotone, una delle squadre neopromosse dalla Serie B: un test non troppo difficile sulla carta per la Vecchia Signora, ma mai sottovalutare gli avversari. In uno degli ultimi scontri con i calabresi, infatti, la Juve venne fermata sull’1-1 e non conquistò la vittoria. Per questo, Andrea Pirlo vuole mandare in campo la miglior squadra possibile, dovendo comunque far fronte ad un’emergenza: oggi, infatti, non avrà a disposizione né Cristiano Ronaldo né Weston McKennie, causa coronavirus. Ecco, dunque, quella che potrebbe essere la probabile formazione anti-Crotone del tecnico bianconero, secondo gianlucadimarzio.com:

Juventus (3-4-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Frabotta; Kulusevski; Chiesa, Morata. All. Pirlo.