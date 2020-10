Juventus – La locandina social del match contro il Verona

TORINO – Si avvicina l’ora di scendere in campo per la Juventus: i bianconeri, alle 20:45 di questa sera, affronteranno il Verona all’Allianz Stadium per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, la società ha presentato la locandina social del match contro gli scaligeri. Nella foto pubblicata viene mostrato uno dei protagonisti del match, Merih Demiral: il difensore turco, infatti, dovrà sostituire l’infortunato Giorgio Chiellini, che si è fatto male in Champions contro la Dinamo Kiev. Una grande responsabilità quella di sostituire il capitano, ma la Juve e Andrea Pirlo puntano molto su questo ragazzo.