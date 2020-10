Juventus – La gioia social di Dybala nel ritiro con l’Argentina

TORINO – Tornano gli impegni delle squadre Nazionali e anche i giocatori della Juventus sono stati convocati dalle varie selezioni per difendere i propri paesi. Tra questi c’è anche Paulo Dybala, al centro di una piccola polemica nei giorni scorsi: la dirigenza bianconera, infatti, lo ha lasciato partire per il Sudamerica solamente con la promessa da parte del giocatore di assumersi la piena responsabilità per qualsiasi spiacevole evenienza.

Nonostante questa piccola frizione, però, il calciatore mostra tutta la sua gioia sui social nel ritiro con l’Argentina. Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ufficiale, la Joya ha mostrato la sua felicità nel vestire di nuovo la maglia dell’Albiceleste. “Grande sensazione tornare ad allenarsi con la Nazionale!” le sue parole nella foto, che lo ritrae durante la preparazione del match.