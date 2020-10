Juventus – La carica social con l’allenamento di Szczęsny

TORINO – La Juventus non molla mai e si prepara a vivere queste due settimane di preparazione al meglio, in vista del prossimo impegno di campionato. Questo week-end, infatti, non si giocherà a causa della sosta per le gare delle Nazionali e Andrea Pirlo avrà più tempo a disposizione per preparare alcuni dei suoi ragazzi al prossimo match.

Per caricare l’ambiente bianconero, la società ha deciso di postare sul proprio profilo Instagram ufficiale una foto di Wojciech Szczęsny: il portierone polacco è ritratto durante un allenamento sotto la pioggia, con il volto concentrato e determinato. La stessa concentrazione che la Vecchia Signora invoca per affrontare ogni sfida: “Affrontare la settimana come… Szczęsny” recita la didascalia della foto, un invito per tutti i bianconeri. Ecco la carica social della Juve con l’allenamento del numero 1.