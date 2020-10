Juventus – Interesse del Chelsea per Paulo Dybala

TORINO – Il calciomercato è chiuso, eppure le voci di alcune incredibili operazioni continuano a girare senza sosta. Una delle ultime, riguarda uno dei pilastri della Juventus: si tratta di Paulo Dybala, su cui ci sarebbe un interesse del Chelsea. A riportarlo è il tabloid britannico International Business Times, secondo cui i Blues avrebbero appunto messo gli occhi sull’argentino.

In questi ultimi giorni, La Joya è stato colpito da un problema di natura gastro-intestinale, che ha compresso l’intero ritiro con la sua Nazionale: per questo motivo, ha saltato gli impegni dell’Argentina contro Ecuador e Bolivia e a breve farà ritorno a Torino. Da Londra, quindi, si starebbero muovendo per l’attaccante sudamericano, ma sarebbe un’operazione tutt’altro che facile: Dybala, infatti, è uno dei pezzi pregiati del club bianconero, che molto difficilmente potrebbe privarsi di lui.