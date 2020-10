Juventus – Il ringraziamento social per Mattia De Sciglio

TORINO – Un altro giocatore lascia la Juventus in queste ultime ore di mercato: si tratta di Mattia De Sciglio, che si trasferisce in prestito al Lione di Rudi Garcia. L’esterno ex-Milan lascia la Vecchia Signora dopo tre stagioni, in cui ha totalizzato 62 presenze ed un gol.

Attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram uffiiciale, il club bianconero ha voluto celebrare il calciatore classe ’92: in questi anni a Torino, infatti, ha vinto ben tre Scudetti, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. Ecco il ringraziamento social della Juve per Mattia De Sciglio.