Juventus – Il ringraziamento social per Douglas Costa

TORINO – Dopo l’annuncio del Bayern Monaco e dello stesso calciatore, anche la Juventus annuncia il trasferimento di Douglas Costa. Con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, il club bianconero ha voluto celebrare le tre stagioni a Torino dell’esterno brasiliano, dando così l’annuncio della sua cessione. Il giocatore torna in Germania con la formula del prestito secco e lascia l’Italia dopo aver vinto 5 trofei in tre anni con la maglia della Vecchia Signora. La società lo ringrazia nella sua lingua materna, scrivendo nella didascalia del tweet: “Obrigado Douglas Costa!“. Ecco, dunque, il ringraziamento social per il brasiliano.