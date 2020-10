Juventus – Il programma di domani per i bianconeri

TORINO – Si avvicina la super sfida di Champions League tra la Juventus e il Barcellona: i bianconeri oggi, nonostante le defezioni di Bonucci e l’assenza dei soliti Ronaldo e Chiellini, si sono allenati in vista della gara. Anche nei prossimi giorni proseguirà la preparazione per la partita di mercoledì 28 ottobre all’Allianz Stadium. La società, attraverso una nota sul proprio sito web ufficiale, ha presentato il programma di domani dei bianconeri: la mattina un’altra seduta di allenamento e alle 14 la conferenza stampa di mister Andrea Pirlo. La Juve si prepara ad accogliere il Barça, per una degli scontri più belli della stagione.