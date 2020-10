Juventus – Il Manchester United prolunga il contratto di Pogba

TORINO – Brutte notizie per il mercato della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il Manchester United avrebbe prolungato il contratto di Paul Pogba. Il centrocampista francese, con uno splendido passato in bianconero, era in scadenza nel 2021 e, per questo motivo, era rientrato nei radar di Fabio Paratici: il dirigente juventino lo stava seguendo e avrebbe voluto avviare una trattativa già in questa estate. Tuttavia, le alte richieste per il cartellino (circa 100 milioni) e per lo stipendio (intorno ai 17 milioni) lo hanno fatto desistere. Nel frattempo, poi, i Red Devils hanno deciso di esercitare una clausola nel contratto del giocatore che prevedeva il prolungamento della sua permanenza nel club: pertanto, Pogba rimarrà in Inghilterra almeno fino al 2022, nuovo termine di scadenza, ma continua ad essere nel mirino delle migliori squadre d'Europa.