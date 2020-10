Juventus – Il club ricorda sui social il precedente con il Verona del 2015

TORINO – Mancano veramente poche ore alla sfida dell’Allianz Stadium tra la Juventus e il Verona per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Per caricare l’ambiente in vista di questo match, il club ha voluto ricordare sui social il precedente con i gialloblu del 2015. Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, la società bianconera ha mostrato le immagini di quella partita: il risultato finale fu di 4-0 per la Juve, grazie alla doppietta di Carlos Tevez e alle reti di Paul Pogba e Roberto Pereyra. Era la prima stagione di Max Allegri sulla panchina della Vecchia Signora, che alla fine conquistò il suo quinto Scudetto di fila.