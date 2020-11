Juventus – Il club celebra sui social l’esordio europeo di Frabotta

Juventus – Il club celebra suoi social l’esordio europeo di Frabotta

TORINO – La Juventus ieri sera, nella gara di Budapest, ha sconfitto il Ferencvaros per 4-1, aggiudicandosi la sua seconda vittoria in questa Champions League. Una serata speciale per gli uomini di Andrea Pirlo, che sono tornati a Torino con altri tre punti: uno dei più contenti, però, è stato sicuramente il giovane Gianluca Frabotta. L’esterno classe 1999, infatti, nella sfida di ieri ha fatto il suo esordio assoluto da professionista in Europa. Per questo, con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, il club bianconero ha voluto celebrarlo sui social: “Dall’Under-23 alla Champions League! Ieri esordio europeo per Gianluca Frabotta in Ferencvaros-Juve” ha scritto la società.