Juventus – Il club celebra sui social lo scavetto di Boksic in Champions

TORINO – Continua la rubrica social della Juventus sul gol del giorno: oggi, il club ha voluto celebrare lo scavetto di Alen Boksic in Champions League. Era il 30 ottobre del 1996 e i bianconeri affrontavano il Rapid Vienna in un match della fase a gironi al Delle Alpi di Torino: la sfida si concluse con la vittoria per 5-0 dei padroni di casa e un’ottima prestazione dell’attaccante croato, che siglò una doppietta. Con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società ha voluto mostrare le immagini di uno di questi gol, realizzato dal numero 9 con una freddezza glaciale. Quella fu l’unica stagione di Boksic alla Juve, con cui totalizzò 33 presenze e 7 gol prima di tornare alla Lazio.