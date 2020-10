Juventus – Il club celebra sui social la prodezza di David Platt

TORINO – Continua la rubrica del gol of the day della Juventus: oggi il club celebra sui social la prodezza di David Platt. Con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società ha mostrato le immagini della rete siglata dal centrocampista inglese 28 anni fa: erano i sedicesimi di finale di Coppa Uefa e la Juve di Giovanni Trapattoni sfidava ad Atene il Panathinaikos. Il match si concluse per 1-0 proprio grazie al gol del britannico e, alla fine, la Vecchia Signora vinse quella competizione europea, per la terza volta nella sua storia. Al termine di quella stagione, inoltre, Platt lasciò Torino per andare alla Sampdoria, ma lasciò nelle menti dei tifosi juventini il ricordo di questa rete incredibile.