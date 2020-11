Juventus – Il club celebra sui social il gran gol di Ravanelli

TORINO – Continua la rubrica social sul gol del giorno per la Juventus. Oggi il club ha voluto celebrare il gran gol di Fabrizio Ravanelli, realizzato il 2 novembre del 1994: quel giorno, la Juve di Marcello Lippi affrontò al Delle Alpi i portoghesi del Maritimo per il ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Uefa. L’incontro si concluse 2-1 per i padroni di casa, grazie alla doppietta di Penna Bianca. Con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società bianconera ha mostrato le immagini di uno di questi due gol: un grande sinistro al volo ad incrociare per Ravanelli, che manda il pallone in rete con la complicità del palo ed esulta con una dedica ai tifosi.