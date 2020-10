Juventus – Il club celebra sui social il gol di Nedved al Verona

TORINO – Sta per tornare in campo la Serie A e la Juventus si appresta ad affrontare l’Hellas Verona: alla vigilia del match, il club ha voluto caricare l’ambiente mostrando alcune immagini dei precedenti tra le due squadre. Infatti, la società bianconera ha celebrato sui social il gran gol di Pavel Nedved agli scaligeri: con un video postato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la Juve ha mostrato le immagini della rete dell’attuale dirigente, una delle prime con la maglia della Juve. L’augurio è che anche domenica possa concludersi come nella stagione 2001-2002, ossia con una vittoria della Vecchia Signora.